США сообщили о росте цен на топливо на фоне санкций против РФ и атак ВСУ

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Дополнительное давление оказывают ограничения против «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти».

Почему растут цены на топливо

Фото: www.globallookpress.com/Paul Kitagaki Jr.

Санкции Евросоюза и США против России, а также продолжающиеся атаки ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы в РФ привели к повышению цен на топливо в Соединенных Штатах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Цены на бензин продолжают расти, что вряд ли понравится администрации США, которая считает „доступную энергию“ необходимой», — отмечает издание.

По данным агентства, перебои в работе российских НПЗ, отключения предприятий в Азии и Африке, а также временные приостановки работы заводов в Европе и США вызвали дефицит миллионов баррелей бензина и дизеля на мировом рынке. Дополнительное давление оказывают санкции против «Лукойла» и «Роснефти», а также запрет Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов, вступающий в силу в январе 2026 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия ведет переговоры с США о смягчении санкций против российских нефтяных компаний. Как отмечают немецкие власти, расположенные на территории ФРГ нефтеперерабатывающие заводы не имеют прямого отношения к России, и Берлин стремится получить для них исключения.

