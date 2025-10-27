Германия просит США смягчить санкции для российских нефтяных компаний

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Правительство ФРГ пытается добиться исключений для находящихся на территории страны нефтеперерабатывающих заводов, которые не имеют прямого отношения к России.

Как санкции против России отражаются на странах ЕС 

Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

Bild: Германия просит США смягчить санкции для российских нефтяных компаний

Правительство Германии проводит переговоры с США относительно санкций, введенных против российских нефтеперерабатывающих компаний. Об этом сообщила газета Bild, ссылаясь на свои источники.

Согласно информации издания, немецкие чиновники заявляют, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), расположенные на территории Германии, не имеют прямого отношения к России.

Лидер бранденбургского отделения Христианско-демократического союза Ян Редман заявил, что федеральное правительство стремится добиться исключений для местных НПЗ, подобно тому, как недавно были достигнуты уступки по британским санкциям.

Он добавил, что топливо, произведенное российскими компаниями, играет ключевую роль для работы автозаправочных станций и аэропортов на востоке Германии.

Газета Financial Times 24 октября сообщила, что немецкое правительство обратилось к США с просьбой смягчить санкции в отношении дочерних компаний российской нефтяной корпорации «Роснефть», действующих на территории ФРГ. В публикации уточняется, что речь идет о трех стратегически важных НПЗ.

Ранее, писал 5-tv.ru, Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России.

