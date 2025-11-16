Бойцы ВС РФ из зоны СВО передали привет мальчику Аристарху

Российские военнослужащие пожелали ребенку счастья, здоровья, любви и добра.

Фото, видео: 5-tv.ru

Бойцы, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО), поддержали добрый флешмоб и передали привет вежливому мальчику Аристарху, видео с которым растрогало всю страну. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

«Привет из Донецкой Народной Республики от 77-го полка», — сказали одни из бойцов.

Среди участников доброй акции также были добровольцы из бригады Александра Невского, военнослужащие отряда «Рысь» 8-й разведывательно-штурмовой бригады.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные вместе с сотрудниками Большого Московского цирка и 3,5 тысячи зрителей во время масштабного представления в Москве также поддержали маленького Аристарха.

История двухлетнего мальчика Аристарха растрогала пользователей соцсетей по всему миру. Ребенок часто здоровается с прохожими на улице, но однажды сильно расстроился, когда ему не ответила соседка. Его мама поделилась этим моментом в социальных сетях, после чего видео моментально стало вирусным, набрав миллионы просмотров и тысячи комментариев.

Пользователи запустили настоящий флешмоб доброты. Под публикацией все написали одно простое, но важное слово: «Привет», а многие знаменитости записали целые видео в поддержку вежливого мальчика.

