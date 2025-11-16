«Привет, Аристарх»: артисты и зрители цирка поздоровались с вежливым малышом

Артисты и зрители цирка передали привет Аристарху

Народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные вместе с сотрудниками Большого Московского цирка и 3,5 тысячи зрителей во время масштабного представления в Москве поддержали маленького мальчика по имени Аристарх. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

«Мы с братом увидели очень трогательное видео. Наверное, кто-то из вас тоже вчера наткнулся на него в Интернете. Когда маленький мальчик, буквально там два-три года, Аристарх его зовут, поздоровался со взрослой женщиной, а она проигнорировала его», — рассказал Эдгар Запашный.

Артист отметил, что эта история глубоко задела его и брата, поэтому они решили обратиться к публике прямо во время номера. Он предложил сотрудникам цирка и зрителям поддержать малыша и вместе громко крикнуть: «Привет, Аристарх».

Инцидент с участием соседки и воспитанного малыша стал широко обсуждаться в социальных сетях. Видео быстро распространилось по разным городам, вызвав бурную реакцию среди пользователей.

