На выход с вещами: у россиян отобрали квартиры в Египте и выгнали на улицу

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Жилье приобретали почти 20 лет назад. Теперь оно пустует.

Почему в Египте у россиян отбирают квартиры

Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

В Египте у россиян отобрали элитные квартиры, купленные более 15 лет назад

В Египте российские семьи лишились элитных квартир, которые приобретали более 15 лет назад. Жильцов выселили по решению суда, теперь владельцы намерены его обжаловать. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что в жилом комплексе Royal Oasis в Шарм-эш-Шейхе было 55 квартир, половина которых принадлежала россиянам. Остальные — гражданам Великобритании, Австралии, Венгрии, Италии, США, Украины и Египта.

Как сообщило агентство, все квартиры официально приобретали у компании-застройщика в 2006–2008 годах, у владельцев есть все документы по контрактам и регистрации.

Однако после покупки жилья выяснилось, что земля, на которой построен ЖК, принадлежит не продававшему недвижимость бизнесмену, а банку Housing and Development Bank.

В 2009 году застройщик взял кредит у банка для строительства отеля на этой же территории. В 2017 году он скончался, и начался суд между банком и наследницей ЖК — его матерью, поскольку кредит так и не был выплачен.

Впоследствии также стало известно, что в долг перед банком был включен не только отель, но и уже проданные квартиры. Как именно застройщик заложил не принадлежащее ему имущество, и как банк это принял — остается пока не ясным.

Владельцы квартир обращались к египетским властям в надежде на разрешение ситуации, однако все усилия оказались тщетны. Хозяева элитного жилья намерены обжаловать в судебных инстанциях решение о выселении.

