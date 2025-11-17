Фрагменты Ил-2 и Т-34 времен Великой Отечественной войны обнаружили в Крыму

Новые, ранее неизвестные страницы Великой Отечественной войны, открывают крымские поисковики. Они установили имена пилотов штурмовика Ил-2, который участвовал в боях за Севастополь. Сделать это помогла важная находка, в окрестностях города-героя был обнаружен фрагмент самолета.

На этих обломках специалистам удалось разглядеть бортовой номер. О подвиге экипажа боевой машины, который теперь будет увековечен, рассказывает корреспондент «Известий» Олег Зайковский.

Большая удача: среди немногих уцелевших фрагментов самолета оказался кусок брони с бортовым номером.

«Сначала брал растворитель и снимал первый слой краски, потом щавелевую кислоту. При намоченном состоянии проявляется номер», — рассказал руководитель поискового отряда «Балаклавец» Александр Запорин.

По информации из архива Минобороны, этот Ил-2 и его экипаж погибли 7 мая 1944 года во время решающего штурма Севастополя нашими войсками. Летчики были из состава 1-й гвардейской штурмовой авиационной Сталинградской дивизии.

«Младший лейтенант Тасалов Семен и воздушный стрелок Афоничев Владимир. В составе четырех Ил-2 они были в первой цепи и штурмовали высоту Горная», — отметил Запорин.

Не вернулся с боевого задания, вот все что было известно о судьбе погибших летчиков. Оказалось, что их похоронили в одной из братских могил вместе с другими освободителями Севастополя. Поисковики планируют установить тут памятную табличку с именами героев.

Родственники Семена Тасалова искали своего героя 80 лет и потеряли всякую надежду получить информацию о его судьбе и месте захоронения. У него было три брата, все фронтовики, вернулись с войны только двое. Младший брат Семена назвал своего сына в честь погибшего летчика.

«Стараюсь с гордостью и достоинством носить его имя. Пока не захоронен последний солдат, война еще не закончилась. Что я могу сказать? Только огромная благодарность», — сказал племянник погибшего летчика Семен Тасалов.

Другой поисковой группе повезло пролить свет на судьбу еще одной боевой машины, но не летающей как Ил-2, а сухопутного Т-34. Во время штурма одной из высот на северной стороне Севастополя он подорвался на мине, а затем, предположительно, сдетонировал боезапас самого танка. Узнать что-либо о судьбе экипажа не удалось. Фрагменты 34-ки поисковики находят на расстоянии больше 100 метров друг от друга.

Историки установили ранее неизвестный факт. Ожесточенные бои на этом месте продолжались даже после полного освобождения Севастополя. Здесь находился последний узел обороны немцев на территории всего Крыма.

«Массированное наступление, прорывали здесь оборону, в любом участке окопа — как наши, так и румыны, и немцы», — объяснил командир поискового отряда «Бельбек» Дмитрий Гвозденко.

За несколько недель поисковики нашли больше десяти крупных фрагментов танка, разбросанных взрывом. Их привозят на экспозиционную музейную площадку под открытым небом.

«Боевую машину собирают буквально по кусочкам. Вот например, два танковых катка, которые приводили в движение гусеницы, несколько кусков брони. А это — фрагменты крупнокалиберного пулемета, из него вели огонь по вражеской пехоте», — показал корреспондент.

Каждый год энтузиасты находят останки сотен солдат и разную военную технику. Несмотря на то что поисковому движению в Крыму более 25 лет, историки говорят, работы хватит еще на несколько десятилетий.

