ФСБ рассекретила материалы уголовного дела нацистского карателя Мюллера

Ко Дню памяти жертв геноцида советского народа в России рассекретили материалы уголовного дела одного из нацистских карателей — Гюнтера Макса Мюллера (Освитер Рихард Браунгард. — Прим. ред.), который действовал на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ.

Согласно обнародованным документам, он был одним из следователей карательной команды полевой полиции при 17-й армии вермахта. Мюллер принимал участие в зверствах и в массовом истреблении советских граждан.

Находясь в Сталино (сейчас Донецк. — Прим. ред.), Артемовске, Константиновке и других городах Советского Союза, Мюллер лично допрашивал, а затем и расстреливал мирных жителей. Кроме того, он вербовал агентуру и фактически отправлял молодежь в рабство.

В 2026 году День памяти геноцида советского народа отмечается в РФ впервые. Прежде президент России Владимир Путин подписал указ об установлении новой памятной даты — 19 апреля.

