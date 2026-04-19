ФСБ рассекретила материалы дела действовавшего на Донбассе нацистского карателя

Дарья Бруданова
Он действовал на Донбассе и лично расстреливал людей.

Ко Дню памяти жертв геноцида советского народа в России рассекретили материалы уголовного дела одного из нацистских карателей — Гюнтера Макса Мюллера (Освитер Рихард Браунгард. — Прим. ред.), который действовал на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ.

Согласно обнародованным документам, он был одним из следователей карательной команды полевой полиции при 17-й армии вермахта. Мюллер принимал участие в зверствах и в массовом истреблении советских граждан.

Находясь в Сталино (сейчас Донецк. — Прим. ред.), Артемовске, Константиновке и других городах Советского Союза, Мюллер лично допрашивал, а затем и расстреливал мирных жителей. Кроме того, он вербовал агентуру и фактически отправлял молодежь в рабство.

В 2026 году День памяти геноцида советского народа отмечается в РФ впервые. Прежде президент России Владимир Путин подписал указ об установлении новой памятной даты — 19 апреля.

Последние новости

19:05
Тело пропавшей жительницы Пермского края нашли спустя полгода у ее дома
18:47
«С ним нелегко»: Авраам Руссо рассказал о работе с Андреем Губиным
18:28
Пока Самойлова отдыхает: Джиган появился на публике вместе с сыном
17:55
Дрессировщица рассказала о пострадавших в цирке Ростова-на-Дону после инцидента с тигром
17:32
В цирке Ростова-на-Дону тигр выпрыгнул в зрительский зал
17:27
В Австрии в детском питании обнаружили крысиный яд

Сейчас читают

«Леденящий душу крик!» — соседка о ссоре актера и его жены, убивших друг друга в Мытищах
В Подмосковье актер и его жена зарезали друг друга во время ссоры
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Исповедь о похудении: почему стройность не гарантирует счастья

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео