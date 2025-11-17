Мать обезглавленного ребенка в Балашихе призналась в его убийстве

Александра Якимчук
Следствие планирует проведение психолого-психиатрической экспертизы.

Мать найденного обезглавленным ребенка в Балашихе призналась в его убийстве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по Московской области в своем Telegram-канале.

«На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла», — проинформировало ведомство.

В комитете также уточнили, что уже провели допросы родственников и соседей подозреваемой, а также осмотр места происшествия. Кроме того, назначен ряд экспертиз.

Голову 6-летнего мальчика обнаружили в Гольяновском пруду в Москве 16 ноября. Останки ребенка находились в рюкзаке, брошенном в водоем. Тело мальчика нашли на балконе квартиры в подмосковной Балашихе, где проживает семья убитого. Мать ребенка в момент обнаружения тела правоохранительными органами находилась в состоянии наркотического опьянения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что СК опубликовал видео из подмосковной квартиры, где нашли тело обезглавленного ребенка.

