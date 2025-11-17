Появилось видео из подмосковной квартиры, где нашли тело обезглавленного ребенка

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

С места предполагаемого убийства шестилетнего мальчика изъяли вещественные доказательства.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/ Следком /sledcom_press; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники Следственного комитета (СК) осмотрели квартиру, в которой нашли обезглавленное тело шестилетнего мальчика. Криминалисты проведут комплекс судебных экспертиз. Кадры с места преступления опубликовали в Telegram-канале главного управления ведомства.

«Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области изымают необходимые вещественные доказательства», — сказано в комментарии к посту.

Тело ребенка без головы правоохранители обнаружили на балконе в квартире, где проживала семья убитого. Его мама в этот момент находилась в состоянии наркотического опьянения. О женщине известно, что она работает продавцом и курьером, сумма ее долгов превышает 60 тысяч рублей.

Источник в беседе с корреспондентом 5-tv.ru заявил, что именно мать виновна в смерти мальчика — она помогла своему сожителю совершить убийство. Бабушка несчастного ребенка не согласна с такой версией, она не верит в способность дочери навредить сыну. Позиция бабушки такова: стоит присмотреться к подруге, которая жила в той же квартире — с ней мать оставляла мальчика, когда уходила на работу.

Голову убитого нашли 16 ноября в рюкзаке в Гольяновском пруду на востоке Москвы. По одной из версий, к тому моменту мальчик был мертв уже два дня. Сначала его возраст оценили в семь-десять лет, но позже выяснилось, что ему было шесть. Возбуждено уголовное дело по статье об убийсвте.

Ранее 5-tv.ru писал о матери, которая катала трехлетнего сына на качелях 44 часа. Малыш умер, но женщине удалось избежать тюрьмы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:38
Более 60% жителей Германии опасаются терактов на Рождество, показал опрос
0:19
Появилось видео из подмосковной квартиры, где нашли тело обезглавленного ребенка
23:59
Бабушка обезглавленного мальчика усомнилась в причастности дочери к убийству
23:40
Треш-стримера Mellstroy объявили в розыск в Казахстане
23:20
«Предпосылок нет»: депутат о повышения пенсионного возраста в РФ
22:58
Мать обезглавленного ребенка могла содействовать в убийстве сына

Сейчас читают

«Тяжело было»: Филипенко вспомнил, как в 1990-е штопал валенки
Не так мяукают? На Украине возмутились русскоязычности кошек
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году