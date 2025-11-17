Умерла звезда сериала «Анатомия страсти» Элизабет Франц

Дарья Орлова
Артистка скончалась после продолжительной борьбы с болезнью.

Фото: legion-media/MediaPunch Inc

Актриса Элизабет Франц, знакомая российским зрителям по ролям в сериалах «Анатомия страсти» и «Родина», умерла в своем доме в Вудбери, США. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на слова ее мужа Кристофера Пелхэма.

По информации супруга, причиной смерти женщины стала опухолевое заболевание в сочетании с тяжелой реакцией на препараты, которые ей назначали в ходе терапии. Франц было 84 года.

Франц оставляет значительное театральное наследие: она участвовала в постановках «Похороненное дитя», «Сестра Мэри Игнатиус объясняет вам все это», «Затерянные в Йонкерсе» и в юбилейной версии «Смерти коммивояжера», где сыграла Линду — роль, принесшую ей «Тони» в 1999 году.

Ранее на 86-м году жизни скончалась британская актриса Полин Коллинз, известная по роли в фильме «Ширли Валентайн» и появлению в культовом сериале «Доктор Кто». 

Коллинз ушла из жизни в лондонском доме престарелых, где в последние часы рядом с ней находились родные. На протяжении последних лет артистка жила с заболеванием Паркинсона — прогрессирующим нарушением работы центральной нервной системы, влияющим на двигательную активность.

