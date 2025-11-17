Дополнительный доход: сколько россиян нашли подработку в 2025 году

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Рост числа заинтересованных связан с долговой нагрузкой и подорожанием услуг.

Сколько россиян нашли подработку в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Почти половина россиян нашли в 2025 году дополнительный источник дохода

Почти половина россиян нашли в 2025 году дополнительный источник дохода, что стало максимальным показателем за три года. Об этом сообщает Газета.ру.

По данным издания, 29% участников исследования признались, что обратились к подработке для закрытия долгов. Еще 24% искали побочные проекты в течение года, чтобы справиться с кассовыми разрывами, возникшими из-за роста цен на товары и услуги.

По данным опроса, 19% создавали финансовую подушку безопасности на случай возможных сокращений, а 16% увеличивали рабочую нагрузку из-за непредвиденных расходов. Дополнительно 12% занимались подработкой ради формирования инвестиционного портфеля или долгосрочных накоплений.

Чаще всего дополнительный доход получают россияне от 25 до 40 лет: стабильную подработку имели 43% представителей этой возрастной группы. Среди респондентов младше 25 лет таких оказалось 18% — в основном студентов и начинающих специалистов.

В возрастной категории от 40 до 50 лет подрабатывали 24% участников исследования, преимущественно на фрилансе. Лишь 15% граждан старше 50 лет имели дополнительные проекты, чаще всего в формате консультирования и репетиторства.

