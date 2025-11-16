«Предпосылок нет»: депутат о повышения пенсионного возраста в РФ

Граждане могут регулировать размер пенсии, откладывая ее получение.
Депутат заявила о невозможности повышения пенсионного возраста в России
Депутат Госдумы Светлана Бессараб 16 ноября заявила, что предпосылок для повышения пенсионного возраста в России нет. Об этом сообщает Telegram-канал парламентария.
«Никаких предпосылок для изменения пенсионного возраста нет и я, и мои коллеги неоднократно это подчеркивали», — написала Бессараб.
Она отметила, что граждане, достигшие пенсионного возраста, могут как выйти на пенсию, так и продолжить работать. В первом случае доход увеличивается сразу, но после окончания работы пенсия растет незначительно.
Депутат уточнила, что при отсрочке получения пенсии на пять лет размер выплаты увеличится примерно на 40%, а при продолжении работы в течение десяти лет пенсия вырастет более чем в два раза. При этом индивидуальные пенсионные коэффициенты проиндексируются в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза.
Ранее, 15 ноября, депутат Сергей Гаврилов предложил упростить порядок выхода на досрочную пенсию для граждан с повышенным стажем. Он пояснил, что изменения в правилах подсчета страхового стажа 2024 года временно ограничили возможность досрочного выхода на пенсию на два года, и для восстановления справедливости требуется корректировка нормативных актов.
