«Класс расхохотался»: в школьные годы принц Уильям не хотел становиться монархом

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 2 309 0

Будущий король выбрал неожиданную профессию.

В школе принц Уильям не хотел быть монархом

Фото: www.globallookpress.com/Pool / i-Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: в школе принц Уильям не хотел быть монархом

Принц Уильям в школьные годы выбрал неожиданную профессию для будущего монарха, что вызвало смех у его одноклассников. Об этом рассказал актер и комик Хамфри Кер, который учился вместе с наследником престола в школе Ладгроув, а позже — в Итонском колледже, передает Mirror.

По словам Хамфри, во время одного из заданий ученикам предложили рассказать о своих мечтах и будущей карьере. Одни писали, что хотят стать пилотами, другие — футболистами. Но когда очередь дошла до юного Уильяма, он выдал нечто совершенно неожиданное.

«Некоторые говорили — летчик-истребитель, нападающий „Арсенала“ и так далее, как обычно. А Уильям сказал: „Я хочу быть полицейским“. И весь класс расхохотался — ведь было ясно, что он никогда не станет полицейским. Мы знали, что его ждет: он станет королем», — отметил Хамфри.

Пока воспоминания о детских мечтах Уильяма вновь обсуждают в прессе, внимание переключилось на его младшего брата Гарри и на возможные изменения в королевской семье.

После лишения титулов принца Эндрю, брата короля Карла III, появились предположения, что это может стать шансом для возвращения Гарри.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:30
Погребенный под лавиной снегоходчик ожил, когда семья с ним прощалась
16:28
Российский истребитель нового поколения стал сенсацией авиакосмической выставки в ОАЭ
16:27
Путин подписал закон о целевом обучении медиков-бюджетников
16:22
«Я стала хозяйкой»: Анна Пересильд намекнула на грандиозные перемены в жизни
16:15
«Я умру?» — 11-летний мальчик перенес инсульт после удара футбольным мячом
16:11
Фон дер Ляйен направила странам ЕС план помощи Киеву за счет российских активов

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
Больше никакого бизнеса: почему Буланова закрыла подаренный мужем ресторан
От науки к астрологии: как спланировать пол будущего ребенка
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году