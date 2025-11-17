Весь мир сегодня здесь: российскую технику показали на авиасалоне Dubai Airshow

|
Александра Якимчук
Отечественный истребитель пятого поколения Су-57Э был представлен на этом мероприятии впервые.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Мельников; 5-tv.ru

На авиасалоне Dubai Airshow 2025 в ОАЭ экспозиция РФ — одна из самых больших

В авиасалоне Dubai Airshow 2025 в ОАЭ у России одна из самых больших открытых экспозиций. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Он уточнил, что на данном мероприятии отечественные производители представили и самолеты, и вертолеты, и ракеты. Всем желающим показали российскую технику и рассказали подробности.

«В общем-то, действительно, она у нас рекордная за всю историю существования этой выставки. <…> Первоначальная выставка была такая очень небольшая по сравнению со всеми европейскими. А сегодня это номер один. Весь мир сегодня здесь», — отметил Чермезов.

Для экспозиции от России были привезены самолеты МС-21-300 и SJ-100. А также истребитель пятого поколения Су-57Э, который впервые был представлен на этом авиасалоне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что образец импортозамещенного российского среднемагистрального самолета МС-21 успешно завершил длительный перелет. Он вылетел из Иркутска и приземлился в Московском аэропорту Жуковский.

