До сих пор вспоминают с теплом: что создавало атмосферу советского Нового года

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

Эти детали прочно вошли в наш культурный код.

Что создавало атмосферу советского Нового года

Фото: 5-tv.ru

Мандарины, шпроты и «Огонек» создавали атмосферу Нового года в СССР

Атрибуты новогоднего вечера в СССР вызывали у людей особое чувство ожидания праздника и до сих пор вызывают ностальгию. Об этом Life.ru рассказал директор Музея СССР на Охотном Ряду Александр Попов.

По словам Попова, главным источником праздничного настроения был характерный аромат мандаринов, а также неизменные деликатесы тех лет — майонез, шпроты и долгожданная программа «Огонек». Эти элементы, отметил он, прочно вошли в культурный код советского Нового года.

Подарки, по словам директора музея, были скромными, но воспринимались с огромной радостью. «Дарили конфеты, мандаринки, печенье. А еще — шампунь или парфюмерию, купленную за полгода. Если в ванной стояли пузырьки из-под шампуня — считалось, что у человека полная чаша», — рассказал Попов.

Он отметил, что современные посетители музея реагируют на экспонаты особенно эмоционально: многие буквально «становятся детьми», увидев елочные игрушки, коробки из-под мандаринов и старые пригласительные на праздничные мероприятия. Эти детали, подчеркивает Попов, позволяют людям снова пережить атмосферу тех самых советских праздников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие артисты отказались выступать на Новый год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

До сих пор вспоминают с теплом: что создавало атмосферу советского Нового года
