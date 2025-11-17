До сих пор вспоминают с теплом: что создавало атмосферу советского Нового года

Мандарины, шпроты и «Огонек» создавали атмосферу Нового года в СССР

Атрибуты новогоднего вечера в СССР вызывали у людей особое чувство ожидания праздника и до сих пор вызывают ностальгию. Об этом Life.ru рассказал директор Музея СССР на Охотном Ряду Александр Попов.

По словам Попова, главным источником праздничного настроения был характерный аромат мандаринов, а также неизменные деликатесы тех лет — майонез, шпроты и долгожданная программа «Огонек». Эти элементы, отметил он, прочно вошли в культурный код советского Нового года.

Подарки, по словам директора музея, были скромными, но воспринимались с огромной радостью. «Дарили конфеты, мандаринки, печенье. А еще — шампунь или парфюмерию, купленную за полгода. Если в ванной стояли пузырьки из-под шампуня — считалось, что у человека полная чаша», — рассказал Попов.

Он отметил, что современные посетители музея реагируют на экспонаты особенно эмоционально: многие буквально «становятся детьми», увидев елочные игрушки, коробки из-под мандаринов и старые пригласительные на праздничные мероприятия. Эти детали, подчеркивает Попов, позволяют людям снова пережить атмосферу тех самых советских праздников.

