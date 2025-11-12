За деньги «нет»: какие артисты отказались выступать на Новый год

Диана Кулманакова
В декабре гонорары за корпоративы достигают рекордных сумм.

Каких артистов можно пригласить на новогодний корпоратив

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кадышева, Жуков и Киркоров не будут выступать на Новый год

К концу 2025 года артисты российского шоу-бизнеса переходят в самый горячий сезон. В декабре гонорары за корпоративы и новогодние концерты достигают рекордных сумм — тарифы поднимаются почти вдвое по сравнению с обычными выступлениями. Однако есть и те, кто и вовсе отказался выступать в последний день старого года и первый день нового года.

Как сообщает KP.RU, народный артист РФ Филипп Киркоров, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и народная артистка РФ Надежда Кадышева в этот раз не будут выступать в новогоднюю ночь, предпочитая встретить праздник с семьей. Однако в декабре они продолжают активно работать: гонорары звезд за выступления в предновогодний период достигают от 10 до 25 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что раскрыта личность самого богатого артиста в России. Проведение частных концертов становится все более востребованным способом заработка для звезд. Продюсер Павел Рудченко поделился именем самой высокооплачиваемой артистки.

