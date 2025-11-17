«Я умру?» — 11-летний мальчик перенес инсульт после удара футбольным мячом
Виной всему стал маркер.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
People: 11-летний мальчик перенес инсульт после удара футбольным мячом
Школьник из американского штата Луизиана проходит длительное восстановление после инсульта, который произошел из-за удара мячом. Об этом сообщает People.
Полгода назад 11-летний мальчик находился на школьном дворе с маркером во рту, когда в него случайно попал футбольный мяч. От удара предмет «вышибло ему в горло», рассказала его мама.
Поначалу женщина предположила, что у него может быть сотрясение мозга, и отвезла сына в больницу. Однако врачи обнаружили у школьника небольшую прободную рану в горле, оставленную маркером, и признаки начинающегося инсульта.
Ситуация резко ухудшилась во время осмотра у отоларинголога: у мальчика нарушилась речь, левая половина лица стала опускаться, а движения левой руки ослабли.
После выявления признаков инсульта медики немедленно приступили к лечению и решили перевести мальчика в Институт сердца и сосудов Регионального медицинского центра. Там он оказался в педиатрической реанимации, где провел четыре дня.
По данным врачей, опухоль, образовавшаяся в месте повреждения горла, сдавила сонную артерию, что привело к образованию тромба и, как следствие, к инсульту.
«Первое, что я помню, — это как я пришел в себя около полудня и увидел родителей возле кровати. Я слышал их голоса, но не мог ни ответить, ни произнести ни слова», — рассказал ребенок.
По словам матери, мальчик, придя в сознание, спросил: «Мам, я что, умру?» — и это стало самым тяжелым моментом для семьи.
За последние шесть месяцев состояние мальчика заметно улучшилось благодаря интенсивной реабилитации и физиотерапии.
«Мы оказались у нужных специалистов в нужное время. Если бы он не пожаловался на симптомы именно отоларингологу, реакция врачей могла быть куда медленнее», — отметила мама.
Несмотря на прогресс, мальчику приходится ограничивать физическую активность — он продолжает принимать препараты для разжижения крови.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?