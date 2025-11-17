Отец обезглавленного в Балашихе мальчика был дважды судим

Александр, отец убитого и расчлененного в Балашихе мальчика, был дважды судим за воровство и отбывал наказание за кражу. Об этом стало известно из решения Киржачского суда Владимирской области.

Уточняется, что в августе прошлого года мужчину приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

По данным следствия, сначала Александр похитил сумку с деньгами и документами из незапертой машины. После чего вынес из магазина две неоплаченные бутылки коньяка. Позже мужчина вместе со своим несовершеннолетним другом попытался угнать скутер. Однако осуществить до конца задуманное им не удалось: сотрудники полиции задержали Александра. Свою вину он признал.

В октябре 2024-го мужчину осудили еще раз, но уже за кражу велосипеда. С учетом предыдущего приговора он получил восемь месяцев лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Гольяновском пруду нашли голову ребенка. Часть тела была спрятана в рюкзак. Тело мальчика правоохранители обнаружили в Балашихе, где он проживал весте с матерью. Женщину задержали. Объяснить внятно, что произошло она так и не смогла.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.