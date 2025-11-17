Мужчина-язычник в Москве подозревается в насилии над двумя детьми

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 33 0

Он требовал от 11-летней девочки фото интимного характера.

В Москве мужчина надругался над двумя школьницами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве арестован 38-летний мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии над двумя девочками. Об этом сообщил Следственный комитет Москвы в своем Telegram-канале.

По данным следствия, в январе 2024 года мужчина связался с 11-летней школьницей. В переписке он требовал присылать фотографии интимного характера и отправлял свои видеозаписи. После этого он дважды встречался с ребенком и совершал в отношении нее сексуальные действия.

В октябре 2025 года он аналогичным образом действовал в отношении 13-летней девочки.

Фото: Telegram/Столичный СК/skmoscowgsu

Задержание произошло благодаря совместной работе следователей СК и оперативных служб. Мужчине предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая насильственные действия сексуального характера и развратные действия с лицами младше 16 лет. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные органы проверяют возможность причастности мужчины к другим эпизодам преступной деятельности.

Также установлено, что мужчина придерживается языческих убеждений. В социальных сетях он публиковал соответствующие видео и обращался к подписчикам словами «братья и сестры».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что тело обезглавленного ребенка нашли на балконе квартиры в Балашихе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:34
Обманщица-гастролерша: риелтор оставила без квартир и денег почти 50 человек
16:30
Погребенный под лавиной снегоходчик ожил, когда семья с ним прощалась
16:28
Российский истребитель нового поколения стал сенсацией авиакосмической выставки в ОАЭ
16:27
Путин подписал закон о целевом обучении медиков-бюджетников
16:22
«Я стала хозяйкой»: Анна Пересильд намекнула на грандиозные перемены в жизни
16:15
«Я умру?» — 11-летний мальчик перенес инсульт после удара футбольным мячом

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
Больше никакого бизнеса: почему Буланова закрыла подаренный мужем ресторан
От науки к астрологии: как спланировать пол будущего ребенка
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости