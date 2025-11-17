Путин на встрече с Черногаевым обсудил бесплатную юридическую помощь

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 23 0

В России почти 20 миллионов членов профсоюзов.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Путин: в России почти 20 миллионов членов профсоюзов

Президент России провел рабочую встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергеем Черногаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На встрече поднимались такие темы, как защита прав, интересов работников и закон о бесплатной юридической помощи. По словам Путина, ФНПР — это одно из самых крупных и эффективно работающих объединений.

«Почти 20 миллионов членов профсоюзов, 18,8. Это и работающие люди, и учащиеся в средних, высших учебных заведениях. Выполняют важнейшую государственную функцию, просто важнейшую, по защите прав, интересов работников», — отметил глава государства.

ФНПР выполняет функции как партнер трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, работает с работодателями и с Правительством России. Кроме того, в 2025 году профсоюзному движению исполняется 120 лет и 35 лет с создания ФНПР.

«В День народного единства, 4 ноября, вами был подписан федеральный закон, который вносит дополнения в статью 20-го Федерального закона о бесплатной юридической помощи. И благодаря этому сейчас граждане смогут получить бесплатную юридическую помощь в том случае, если нарушены их законные трудовые права», — подчеркнул Черногаев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин отметил вклад российских новаторов в технологический суверенитет России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

