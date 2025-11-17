Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» четырем россиянкам

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

Государственной награды удостоены жительницы Ке​​​​​​​меровской, Ленинградской и Свердловской областей.

Путин присвоил звание Мать-героиня четырем россиянкам

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Мать-героиня» четырем женщинам из разных субъектов России. Соответствующий документ был представлен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание „Мать-героиня“», — написано в тексте указа.

Государственной награды за рождение и воспитание десяти и более детей удостоены Светлана Курочкина из Кемеровской области и Лукина Черняк из Свердловской области. Почетное звание также было присвоено Ирине Маховой и Наталии Небогатовой из Ленинградской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский лидер Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества двух сотрудников «Белгородэнерго». Согласно тексту указа, награды присвоены за проявленные при исполнении профессионального долга мужество и самоотверженность. Орденом Мужества посмертно награждены электрослесарь Юрий Бондарь и мастер бригады Игорь Гранкин также отмечен этим орденом.

