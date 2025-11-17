Проект «Мои наставники» охватит участников из всех регионов России

Третий сезон проекта «Мои наставники», который реализует «Женское движение Единой России» совместно с Минобрнауки РФ, распространится на всех участников из 89 регионов страны. Об этом 17 ноября сообщила зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию и куратор проекта Екатерина Харченко.

«Планы масштабные, планы гигантские. Я приглашаю к участию в проекте всех жителей 89 субъектов Российской Федерации. Мы масштабируемся благодаря дружбе, благодаря соработничеству с нашими партнерами», — заявила Харченко на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску нового сезона.

Она отметила, что ключевой задачей станет привлечение максимального числа студентов, которые ищут «значимого взрослого» для развития профессиональной траектории и реализации социальных инициатив.

В рамках проекта смогут участвовать специалисты из разных сфер, включая госслужбу, предпринимательство, медицину, педагогику и науку. Также к конкурсу допустят ветеранов специальной военной операции. Харченко подчеркнула, что в этом году будет выстроена более системная работа между наставниками и подопечными, чтобы они могли эффективно сотрудничать и формировать команды для развития территорий и поддержки семей участников СВО.

По словам куратора, в регионах создадут реестры наставников, проведут конкурсы «Лучший наставник» и подготовят сборник практик, применяемых в разных субъектах России. На местах реализацией программы займутся координаторы «Женского движения Единой России». Участники также пройдут обучение в Центре знаний «Машук» по программе «Компас наставника» и продолжат развивать компетенции в Мастерской управления «Сенеж».

Регистрация на участие в проекте открыта на официальном сайте. Эта инициатива развивается на фоне системных изменений: 1 марта президент Владимир Путин подписал указ о введении в России Дня наставника, который будут отмечать 2 марта. Ранее Госдума также приняла законопроект о доплатах за наставничество, закрепляющий гарантии для специалистов, сопровождающих новичков на первом рабочем месте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.