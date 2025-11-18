«Привет, Аристарх!»: как вежливый малыш объединил Россию в самом добром флешмобе

Вообще СВО очень сильно изменила нашу жизнь, сделав, наверное главное, объединив народ. В мирное, спокойное время это случается крайне редко и, скорее всего, там, где мы даже не ожидаем. Хотя у нас есть прекрасный пример, история двухлетнего мальчишки Аристарха из Москвы, который однажды около своего дома поздоровался с соседкой, а она ему не ответила.

Парень расстроился, но теперь миллионы человек с разных концов страны шлют ему приветы, показывая, что добрых и отзывчивых людей все равно больше. Малыша, сумевшего дать понять взрослым, что нас много и мы вместе, сегодня принимали в редакции МИЦ «Известия».

Он конечно, мальчишка вежливый, но все же немного стеснительный. К такому вниманию пока не привык. Он увлеченно разглядывает снизу-вверх незнакомое место. Это редакция нашего канала. Здесь его приветствуют как суперзвезду!

«Из этой студии мы рассказывали про тебя, Аристарх! Какой ты вежливый мальчик!» — обратилась к юному гостю ведущая Юлия Вотинцева.

В наших новостях мы рассказали о том, как двухлетний малыш очень многих взрослых заставил задуматься о важном! Он только научился выговаривать свои такие правильные слова. А многие из тех, кто старше, уже и разучились. И взрослым было так важно в этой наивной детской улыбке увидеть самих себя. Так и получилось, что маленький мальчик объединил большую страну. Теперь его приветствуют целыми аренами, приветы ему звучат с концертов суперзвезд!

Наш канал увидел в этой истории метафору уровня Достоевского, не меньше. Не слезинка, но улыбка ребенка стала точкой опоры и моральным компасом для очень многих телезрителей. Она растопила сердца даже суровых воинов — тех, кто сейчас в окопах и блиндажах.

«Аристарх, передаем тебе привет из зоны специальной военной операции!.. Аристарх, передаем тебе привет с Донецкой Народной Республики от 77-го полка… Аристарх, бойцы отряда „Рысь“ 8-й разведывательно-штурмовой бригады передают тебе привет из Луганской Народной Республики», — передают приветы Аристарху бойцы, которые выполняют задачи в зоне спецоперации.

И чтобы его доброе приветствие прозвучало на всю страну, мы пригласили Аристарха с мамой и папой к нам в гости!

Это самая большая студия нашего канала. Именно здесь снимаются программы, которые ежедневно видят миллионы телезрителей. И у Аристарха есть возможность поздороваться с каждым из них. С ним были рады познакомиться те, кого он и сам узнает по голосу и много раз видел. Он узнал, откуда берутся волшебные картинки на экране телевизора.

«Аристарх, смотри, это камера! Вот, дядя-оператор стоит за этой камерой, и мы всех видим», — рассказал заместитель главного оператора студий МИЦ «Известия» Андрей Супрун.

И отблагодарили мы малыша, как могли — с помощью магии телевидения! Аристарх сначала встретился с любимыми героями — тремя котами Коржиком, Компотом и Карамелькой в волшебном мире компьютерной графики, и лишь потом — в реальности! Они тоже приехали поприветствовать Аристарха. Он рассказал им стих, за что, конечно же, получил подарок!

Сейчас Аристарх уже дома. Наверняка, крепко спит: столько впечатлений за день! Он еще не раз будет пересматривать эти кадры. Да и на словах, малыш, кажется, остался доволен знакомством.

Но на самом деле это, конечно, мы должны благодарить Аристарха, за то, что напомнил нам о том, что можно быть просто добрым, открытым, и мир вокруг, даже если на первый взгляд кажется суровым, все равно ответит добротой. За то, что пелену забот и разочарований взрослой жизни одной своей улыбкой двухлетнему малышу удалось так легко снять.

