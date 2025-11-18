Россияне перешли от активного поиска работы к пассивному

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов

Тактика соискателей на карьерных платформах стала схожей с поведением на маркетплейсах — люди ожидают более выгодного предложения.

Какая тактика при поиске работы у россиян?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия»: россияне перешли от активного поиска работы к пассивному

На российском рынке труда появился тренд на пассивный поиск работы, сообщили «Известия» со ссылкой на «Авито Работу».

«76% соискателей работают, но отслеживают новые предложения, просматривая ленту вакансий, словно соцсети», — сообщили в «Авито Работе».

Эти люди регулярно проверяют предложения — по несколько раз в неделю, чтобы отслеживать изменения на рынке.

«Количество просмотров и откликов растет, но уровень заинтересованности соискателей снижается», — говорится в отчете сервиса за третий квартал.

Согласно данным сервиса SuperJob, почти каждый второй соискатель на карьерных платформах уже трудоустроен, но продолжает искать вакансии с более выгодными условиями. Пять лет назад таких пользователей было лишь 34%. Этот тренд также заметили в рекрутинговой компании Unitу.

«Люди активно просматривают вакансии, откликаются, проходят собеседования, но в итоге отказываются от предложений или затягивают с принятием решения», — рассказала руководитель департамента подбора персонала в Unitу Анаит Эмин.

Тренд подтвердили и в компании «ТуБи», где заявили, что в России сформировалась новая культурная практика «параллельного выбора».

«Просмотр вакансий стал таким же обычным занятием, как листать ленту новостей: без обязательств и срочных решений», — отметил генеральный директор рекрутинговой компании «ТуБи» Роман Ерхов.

По его словам, алгоритмы соцсетей и маркетплейсов приучили людей к тому, что всегда может более выгодное предложение, и теперь такое убеждение перешло и на карьерный поиск.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, почти половина россиян в этом году нашла дополнительный источник дохода, что стало максимальным показателем за три года.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

