У кого-то, может быть, утро и начинается с кофе, но для большинства привычнее поиски второго носка, паника из-за потерявшихся ключей и забег до остановки в пальто нараспашку. Виновны ли в этом слишком долгие сборы или отложенный будильник?

Парадокс в том, что просто начать вставать раньше тоже не помогает — времени все равно катастрофически не хватает. В таком случае помогут лайфхаки — и 5-tv.ru как раз собрал такие.

Почему не получается быстро собраться утром на работу или учебу

Как быстро собираться утром на работу или учебу — советы и лайфхаки по экономии времени. Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

Почему, несмотря на все усилия быть пунктуальными, люди снова и снова приходят на работу с опозданием?

К сожалению, привычка опаздывать формируется годами и имеет под собой как психологическую, так и организационную основу. Существует несколько основных причин:

Оптимистичная оценка времени — человек систематически недооценивает, сколько минут займут рутинные действия;

Отложенное вознаграждение. Сложно проснуться, вылезти из кровати и закончить листать ленты соцсетей, чтобы выйти из дома;

Адреналиновая зависимость. Парадоксально, но некоторые люди неосознанно получают удовольствие от спешки и ощущения «успевания в последний момент»;

Нежелание жить по существующему сценарию. Иногда опоздания — это форма протеста против нелюбимой работы.

Если отбросить психологию, остаются бытовые причины, которые многие недооценивают:

Недостаток сна;

Отсутствие утренней рутины;

Неорганизованное пространство;

Перегруженность задачами.

Как приучить себя быстрее собираться утром на работу или учебу

Как быстро собираться утром на работу или учебу — советы и лайфхаки по экономии времени. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Anatolijs Jascu

Первое и самое важное — приучить организм к режиму. Для этого придется высыпаться, выделять столько часов на сон, сколько требуется индивидуально. Бодрость позволит выиграть несколько минут на сборы утром.

Чтобы вовремя лечь спать, можно поставить напоминания. Например, за два часа до сна поужинать и подготовить вещи на завтра, за час — почитать, за 15 минут — проверить будильники и провести финальную подготовку ко сну.

Также просыпаться следует в одно и то же время, тогда организм не будет тратить часы на пробуждение.

К тому же постоянный режим кардинально улучшает качество сна. Человек начинает чувствовать себя значительно бодрее, настолько, что иногда даже отказывается от привычной чашки утреннего кофе.

Что сделать вечером, чтобы быстрее собираться утром на работу или учебу

Как быстро собираться утром на работу или учебу — советы и лайфхаки по экономии времени. Фото: www.globallookpress.com/Christin Klose

Полусонный утренний мозг не должен принимать сложных решений. Для этого можно создать чек-лист со всеми делами, которые не стоит оставлять на утро.

Что можно сделать с вечера за 15 минут:

Собрать сумку или портфель. Проверить наличие документов, техники и зарядок; Подготовить контейнеры с обедом или перекусом; Организовать ящик в прихожей со всем необходимым на утро. Ключи должны лежать в выделенной коробочке, а не теряться среди перчаток, туда же можно положить и другие мелкие предметы, которые всегда нужны перед выходом, например, губка для обуви; Подготовить завтрак. Мультиварку можно запрограммировать с вечера или вообще заранее сварить кашу, чтобы только подогреть ее.

За чем следить утром, чтобы быстрее собираться на работу или учебу

Как быстро собираться утром на работу или учебу — советы и лайфхаки по экономии времени. Фото: www.globallookpress.com/Vladimir Godnik

Само утро тоже требует концентрации. Здесь на помощь приходят техники тайм-менеджмента, адаптированные для утренних часов.

Главная ошибка почти всех «опаздывающих» — это «планировочная ошибка». Человек ориентируется на идеальный сценарий, игнорируя случайности и собственную медлительность.

Вот несколько проверенных методов:

Техника обратного отсчета. Планирование начинается с момента «Х» — выхода из дома. Движение идет в обратном направлении: если выходить нужно в 8:00, дорога занимает 30 минут, завтрак 15 минут, сборы 25 — значит, подъем должен быть не позднее 6:50; Правило +25%. К расчетному времени следует добавить четверть «про запас». Если кажется, что на сборы нужно 40 минут, закладывается 50 минут; Техника акцентов. Выбираются 3-4 ключевых момента (подъем, выход из душа, начало завтрака, выход на улицу). Контролируются только они, без дерганья по пустякам; Интервальный метод. Утро разбивается на короткие интервалы по 5-10 минут с четкими задачами для каждого. Используется таймер для контроля.

Один из лучших инструментов — это письменный план. Обычный список дел разбивает задачи, но чек-лист с временными слотами работает еще эффективнее.

Пример эффективного утреннего чек-листа выглядит так:

06:30 — подъем, выключение будильника, 2 минуты растяжки.

06:35 — умывание, чистка зубов, базовые гигиенические процедуры.

06:50 — одевание.

07:00 — приготовление и прием завтрака.

07:20 — финальные приготовления: проверка сумки, ключей, телефона.

07:30 — выход из дома.

Как ускорить сборы утром женщинам

Как быстро собираться утром на работу или учебу — советы и лайфхаки по экономии времени. Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Женщинам собраться утром бывает сложнее из-за бьюти-рутины и выбора наряда. Но и для этого существуют лайфхаки.

Если нравится менять сумки под настроение, сборы затягиваются из-за перекладывания вещей. Чтобы делать это оперативнее и ничего не забывать, все мелочи, пропуски можно хранить в одной косметичке и уже ее быстро бросать в новый клатч или рюкзак утром.

Еще один вариант — держать на работе отдельный комплект всего необходимого. В него могут входить, например, зарядка для телефона и контейнер для линз.

Теперь наряд. Чтобы не тратить время на поиск второго носка, можно просто купить несколько пар одинаковых. А для наряда схема следующая: к базовым, сочетающимся между собой вещам, добавлять каждый день разный жакеты, аксессуары или другие акценты.

Ускорить нанесение макияжа можно, записав свою бьюти-рутину на клейком стикере и прикрепив его на зеркало. Тогда утром не придется соображать, что делать дальше — тонер, сыворотка или сразу крем.

Какие гаджеты и приложения ускоряют утренние сборы на работу или учебу

Как быстро собираться утром на работу или учебу — советы и лайфхаки по экономии времени. Фото: www.globallookpress.com/Sony

Необязательно подгонять себя утром будильниками и уведомлениями, особенно если они нервируют. Энергичный плейлист тоже прекрасно «подгоняет».

Каждая песня или этап трека может ассоциироваться с конкретным делом. Например, пока играет второй трек — идет время на душ, пятый-шестой — на макияж. Ритм музыки задает скорость движениям.

Некоторых выручают приложения — планировщики утреннего времени, которые помогают создать пошаговый утренний план с таймерами для каждого действия.

Также можно присмотреться к умным домашним устройствам. Программируемые кофеварки, умные лампы с функцией «рассвет» и автоматические термостаты для комфортного пробуждения ощутимо освобождают время на сборы.

Какие привычки ускоряют утренние сборы на работу или учебу

Как быстро собираться утром на работу или учебу — советы и лайфхаки по экономии времени. Фото: www.globallookpress.com/Stefan Klein

Мозг оперативнее реагирует, когда мыслит цепочками, то есть когда одно действие автоматически ведет к следующему, не давая возможности прокрастинировать.

По этой методике есть следующие лайфхаки:

Правило «Если — То». Создаются связки-триггеры: «если я выключил будильник, то иду в ванную», «если позавтракал — сразу чищу зубы»;

Фальшивый дедлайн. Если нужно быть к 9:00, ставится цель прийти к 8:40. Это время записывается в календарь. Психологически человек подстраивается под 8:40, и даже если слегка опоздает к этой цели — на работу все равно придет вовремя.

Как мотивировать себя собираться по утрам быстрее

Как быстро собираться утром на работу или учебу — советы и лайфхаки по экономии времени. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Sunan Wongsa-ng

Объединяя все правила, можно составить конкретный план действий и изменить свое утро. Но тут есть небольшая загвоздка: обновленные сборы непривычны и поэтому тоже могут затянуться.

Чтобы на первых парах не копаться со списками дел и таймерами, можно мотивировать и подталкивать себя собираться быстрее. Вариантов несколько:

Записать на листе бумаги, что теряется из-за опозданий: деньги, уважение коллег, спокойствие. Листок можно повесить на видное место;

Найти партнера по пунктуальности. Например, договориться с коллегой встречаться в холле офиса ровно в 9:30. Боязнь подвести реального человека мотивирует лучше любого будильника;

Завести дневник побед и отмечать день, когда выход был вовремя. Позитивное подкрепление работает безотказно.

Формирование новой привычки требует в среднем 66 дней последовательных усилий. Не нужно корить себя за срывы — достаточно просто начинать сначала. Начать с малого можно уже сегодня — и завтрашние сборы пройдут немного, но быстрее.