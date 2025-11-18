Орбан сравнил Украину с алкоголиком, которому хотят помочь еще ящиком водки

Эфирная новость 14 0

Несмотря на коррупционный скандал на Украине, в Европе хватает желающих потратиться на Киев.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alicia Windzio; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Несмотря на новые детали расследования, Урсула фон дер Ляйен призывает ЕС еще больше потратить на Украину. Об этом сказано в письме, которое она разослала европейским лидерам. Всю абсурдность этого предложения емко и точно описал Виктор Орбан.

«Вся эта история немного похожа на попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки», — прокомментировал премьер-министр Венгрии.

Тем не менее «отправить очередной ящик» готовы многие страны ЕС. Сегодня Зеленский приедет в Испанию, где вновь будет требовать гарантии поддержки. А Франция накануне подписала меморандум о закупке вооружений для ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 94.42
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:30
Наталия Орейро рассказала о съемках в Карелии и танце в пещере в форме сердца
6:21
Орбан сравнил Украину с алкоголиком, которому хотят помочь еще ящиком водки
6:08
В Канаде отказались зарегистрировать бренд Zelenskyy
6:00
Су-25 разбомбили опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака
5:38
Стала известна судьба Lada Kalina, на которой ездил Путин

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
«Без ненужных интересов»: режиссер Кирилл Кузин о воспитании детей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году