«Бог даст»: Кети Топурия заговорила о четвертом ребенке

Певица Кети Топурия призналась, что готова стать мамой в четвертый раз

Солистка группы A’Studio Кети Топурия, ставшая мамой в третий раз летом 2024 года, допускает, что в будущем может родить еще одного ребенка. Об этом она рассказала в беседе с 7Дней.ru.

Топурия поделилась, что давно представляла себя многодетной мамой — еще в детстве она загадала, что у нее будет трое детей. Сейчас, когда мечта сбылась, певица признается: сил и желания хватило бы и на четвертого малыша.

«Тут как Бог даст», — сказала Топурия.

Однако о конкретных сроках возможной новой беременности артистка говорить не стала. Она также призналась, что никогда не придумывает имена заранее — выбирает уже в последний момент, как это было со всеми ее детьми.

Сейчас у Кети трое детей. Старшую дочь Оливию она родила в браке с бизнесменом Львом Гейхманом — пара развелась в 2017 году. Позднее Кети вышла замуж за Льва Деньгова, с которым воспитывает сына Адама, появившегося на свет в 2021 году, и младшую дочь Николь, родившуюся летом 2024-го.

