Жесткая посадка пассажирского самолета в Конго попала на видео

На борту находилось 20 человек, в том числе министр страны.

Пассажиры частного джета пережили крушение. Жесткая посадка произошла в Конго, после чего борт моментально вспыхнул.

На борту было около 20 человек — все остались живы. Среди них — один из министров страны. Он направлялся на инспекцию рудника, где накануне погибли рабочие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Грузии потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130 — погибли 20 военнослужащих.

Первые сообщения о крушении опубликовало грузинское издание Imedinews, разместившее видеозапись инцидента. На кадрах видно, как самолет резко теряет высоту и снижается почти вертикально, оставляя за собой густой шлейф дыма. Причины катастрофы устанавливаются.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

