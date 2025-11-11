При крушении военного самолета в Грузии погибли 20 турецких военнослужащих

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 66 0

Причины катастрофы устанавливаются.

В Грузии разбился турецкий военный самолет

Фото: IMAGO/Sven Eckelkamp/ТАСС

На борту военно-транспортного самолета С-130, потерпевшего крушение на границе Азербайджана и Грузии, находились 20 военнослужащих Вооруженных сил Турции, включая членов экипажа Об этом сообщило издание Euronews со ссылкой на Министерство обороны Турции. Воздушное судно следовало из Азербайджана в Турцию.

По данным Минобороны Турции, совместно с властями Азербайджана и Грузии организована масштабная поисково-спасательная операция. Грузинское МВД уточнило, что самолет упал в муниципалитете Сигнаги, примерно в пяти километрах от государственной границы. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекших гибель людей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, выразив глубокие соболезнования в связи с гибелью военнослужащих. Как сообщила пресс-служба азербайджанского лидера, профильные ведомства двух стран находятся на постоянной связи и координируют действия по расследованию обстоятельств катастрофы.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов направил официальное письмо соболезнования своему турецкому коллеге Яшару Гюлеру.

Первые сообщения о крушении опубликовало грузинское издание Imedinews, разместившее видеозапись инцидента. На кадрах видно, как самолет резко теряет высоту и снижается почти вертикально, оставляя за собой густой шлейф дыма. Причины катастрофы устанавливаются.

