Передвигаться без лодок невозможно: север Италии уходит под воду

На севере Италии бушует наводнение

На севере Италии объявлена эвакуации из-за наводнения. Сразу несколько рек вышли из берегов — и хлынули на улицы.

По имеющимся в распоряжении 5-tv.ru кадрам можно оценить масштаб бедствия. Воды так много, что города с высоты стали похожи на Венецию. Передвигаться без лодок невозможно.

Ситуацию усугубляют оползни, из-за них обрушились десятки домов. Там, где это возможно, спасатели разбирают завалы. Несколько человек числятся пропавшими без вести.

