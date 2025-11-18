Передвигаться без лодок невозможно: север Италии уходит под воду
В результате наводнения пропали без вести местные жители.
Фото, видео: © РИА Новости/Mauro Ujetto; 5-tv.ru
На севере Италии бушует наводнение
На севере Италии объявлена эвакуации из-за наводнения. Сразу несколько рек вышли из берегов — и хлынули на улицы.
По имеющимся в распоряжении 5-tv.ru кадрам можно оценить масштаб бедствия. Воды так много, что города с высоты стали похожи на Венецию. Передвигаться без лодок невозможно.
Ситуацию усугубляют оползни, из-за них обрушились десятки домов. Там, где это возможно, спасатели разбирают завалы. Несколько человек числятся пропавшими без вести.
