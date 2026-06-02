Форма СКА и фотобудка: что ждет гостей стенда хоккейного клуба на ПМЭФ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 28 0

Стенд начнет работу для гостей форума с завтрашнего дня.

Фото, видео: Сергей Бобылев/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2026

Глава пресс-службы Хурамшин: ХК СКА представит интерактивный стенд на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) гости смогут посетить интерактивный стенд хоккейного клуба СКА. Посетителям предложат примерить на себя образ хоккеиста и сделать фотографии в форме команды разных лет. Об этом рассказал руководитель пресс-службы клуба Ренат Хурамшин.

По его словам, стенд начнет работу для гостей форума с завтрашнего дня. Главным элементом площадки станет интерактивная фотобудка, где любой желающий сможет почувствовать, каково это — выходить на лед в форме СКА.

«У нас замечательная интерактивная фотобудка, и можно сделать фотографии в форме СКА», — рассказал Хурамшин.

Он уточнил, что для снимков подготовили несколько вариантов формы. Это образцы разных лет, в которых игроки клуба выступали и добивались успехов в разные периоды истории команды.

Отдельное внимание на стенде уделят юбилею СКА. В 2026 году клубу исполнится 80 лет: праздничную дату отметят 22 декабря. Поэтому площадка на ПМЭФ посвящена не только команде, но и предстоящему юбилейному сезону.

Хурамшин отметил, что стенд объединит историю клуба и современные технологии. По его словам, СКА постарался сохранять традиции, но при этом внедрил инновации и пошел в ногу со временем.

Представитель клуба выразил надежду, что площадка будет пользоваться большим интересом у посетителей форума.

«Я надеюсь, что здесь будет битком. Так же, как на наших домашних матчах, потому что Петербург любит хоккей, Петербург любит СКА, и мы отвечаем ему взаимностью», — сказал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 пройдет с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Организатором форума выступил фонд «Росконгресс».

Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В программе запланировано более 150 мероприятий, в числе которых деловые сессии, панельные дискуссии, круглые столы, международные встречи и бизнес-завтраки.

Форум традиционно соберет представителей власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества, стартапов и зарубежных делегаций. Помимо деловой программы, для участников подготовили культурные события фестиваля «Петербургские сезоны».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими технологическими новинками удивят гостей на ПМЭФ-2026.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ПМЭФ 2026
2 июн
Орган заиграл на площадке Челябинской области на ПМЭФ-2026
2 июн
Глава комиссии США по изящным искусствам передал Казанскую икону в Троице-Сергиеву пустынь
2 июн
Женщина-робот и новейшие беспилотники: чем удивят гостей на ПМЭФ-2026
2 июн
Начало новой жизни: к открытию ПМЭФ в Петербурге высадили аллею деревьев
2 июн
«Калинка» зазвучала на всех языках в павильоне «Евразия» накануне ПМЭФ-2026
2 июн
Участие подтвердили около 20 тысяч человек: Ушаков раскрыл детали программы ПМЭФ-2026
2 июн
Глава Al Mayadeen в России: весь мир ждет заявления Путина на ПМЭФ-2026
2 июн
Новая «Волга»: первые кадры кроссовера K50 на ПМЭФ-2026
2 июн
Российский болид BR03 показали у пространства русской тройки на ПМЭФ
2 июн
Забота о природе: Башкортостан представил инсталляцию с говорящим деревом на ПМЭФ
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.53 86.25
3.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:43
Орган заиграл на площадке Челябинской области на ПМЭФ-2026
19:30
Умрет все живое: что будет, если Земля остановится на секунду
19:27
Представители Красного Креста посетили Старобельск после удара ВСУ по колледжу
19:20
«Как выгляжу? Супер!»: певица Слава рассказала о жизни без алкоголя
19:15
Форма СКА и фотобудка: что ждет гостей стенда хоккейного клуба на ПМЭФ
19:13
Медицина, транспорт, жилье: Воробьев подвел итоги народной программы «Единой России» в регионе

Сейчас читают

Участие подтвердили около 20 тысяч человек: Ушаков раскрыл детали программы ПМЭФ-2026
В Москве без вести пропал единокровный брат Геннадия Хазанова
«Пуля до сих пор в теле»: на потомка Александра Пушкина напали в Москве
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео