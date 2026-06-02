Форма СКА и фотобудка: что ждет гостей стенда хоккейного клуба на ПМЭФ

Глава пресс-службы Хурамшин: ХК СКА представит интерактивный стенд на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) гости смогут посетить интерактивный стенд хоккейного клуба СКА. Посетителям предложат примерить на себя образ хоккеиста и сделать фотографии в форме команды разных лет. Об этом рассказал руководитель пресс-службы клуба Ренат Хурамшин.

По его словам, стенд начнет работу для гостей форума с завтрашнего дня. Главным элементом площадки станет интерактивная фотобудка, где любой желающий сможет почувствовать, каково это — выходить на лед в форме СКА.

«У нас замечательная интерактивная фотобудка, и можно сделать фотографии в форме СКА», — рассказал Хурамшин.

Он уточнил, что для снимков подготовили несколько вариантов формы. Это образцы разных лет, в которых игроки клуба выступали и добивались успехов в разные периоды истории команды.

Отдельное внимание на стенде уделят юбилею СКА. В 2026 году клубу исполнится 80 лет: праздничную дату отметят 22 декабря. Поэтому площадка на ПМЭФ посвящена не только команде, но и предстоящему юбилейному сезону.

Хурамшин отметил, что стенд объединит историю клуба и современные технологии. По его словам, СКА постарался сохранять традиции, но при этом внедрил инновации и пошел в ногу со временем.

Представитель клуба выразил надежду, что площадка будет пользоваться большим интересом у посетителей форума.

«Я надеюсь, что здесь будет битком. Так же, как на наших домашних матчах, потому что Петербург любит хоккей, Петербург любит СКА, и мы отвечаем ему взаимностью», — сказал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 пройдет с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Организатором форума выступил фонд «Росконгресс».

Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В программе запланировано более 150 мероприятий, в числе которых деловые сессии, панельные дискуссии, круглые столы, международные встречи и бизнес-завтраки.

Форум традиционно соберет представителей власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества, стартапов и зарубежных делегаций. Помимо деловой программы, для участников подготовили культурные события фестиваля «Петербургские сезоны».

