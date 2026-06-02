Форма СКА и фотобудка: что ждет гостей стенда хоккейного клуба на ПМЭФ

Стенд начнет работу для гостей форума с завтрашнего дня.
Фото, видео: Сергей Бобылев/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Глава пресс-службы Хурамшин: ХК СКА представит интерактивный стенд на ПМЭФ
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) гости смогут посетить интерактивный стенд хоккейного клуба СКА. Посетителям предложат примерить на себя образ хоккеиста и сделать фотографии в форме команды разных лет. Об этом рассказал руководитель пресс-службы клуба Ренат Хурамшин.
По его словам, стенд начнет работу для гостей форума с завтрашнего дня. Главным элементом площадки станет интерактивная фотобудка, где любой желающий сможет почувствовать, каково это — выходить на лед в форме СКА.
«У нас замечательная интерактивная фотобудка, и можно сделать фотографии в форме СКА», — рассказал Хурамшин.
Он уточнил, что для снимков подготовили несколько вариантов формы. Это образцы разных лет, в которых игроки клуба выступали и добивались успехов в разные периоды истории команды.
Отдельное внимание на стенде уделят юбилею СКА. В 2026 году клубу исполнится 80 лет: праздничную дату отметят 22 декабря. Поэтому площадка на ПМЭФ посвящена не только команде, но и предстоящему юбилейному сезону.
Хурамшин отметил, что стенд объединит историю клуба и современные технологии. По его словам, СКА постарался сохранять традиции, но при этом внедрил инновации и пошел в ногу со временем.
Представитель клуба выразил надежду, что площадка будет пользоваться большим интересом у посетителей форума.
«Я надеюсь, что здесь будет битком. Так же, как на наших домашних матчах, потому что Петербург любит хоккей, Петербург любит СКА, и мы отвечаем ему взаимностью», — сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 пройдет с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Организатором форума выступил фонд «Росконгресс».
Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В программе запланировано более 150 мероприятий, в числе которых деловые сессии, панельные дискуссии, круглые столы, международные встречи и бизнес-завтраки.
Форум традиционно соберет представителей власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества, стартапов и зарубежных делегаций. Помимо деловой программы, для участников подготовили культурные события фестиваля «Петербургские сезоны».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими технологическими новинками удивят гостей на ПМЭФ-2026.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 2 июн
- Орган заиграл на площадке Челябинской области на ПМЭФ-2026
- 2 июн
- Глава комиссии США по изящным искусствам передал Казанскую икону в Троице-Сергиеву пустынь
- 2 июн
- Женщина-робот и новейшие беспилотники: чем удивят гостей на ПМЭФ-2026
- 2 июн
- Начало новой жизни: к открытию ПМЭФ в Петербурге высадили аллею деревьев
- 2 июн
- «Калинка» зазвучала на всех языках в павильоне «Евразия» накануне ПМЭФ-2026
- 2 июн
- Участие подтвердили около 20 тысяч человек: Ушаков раскрыл детали программы ПМЭФ-2026
- 2 июн
- Глава Al Mayadeen в России: весь мир ждет заявления Путина на ПМЭФ-2026
- 2 июн
- Новая «Волга»: первые кадры кроссовера K50 на ПМЭФ-2026
- 2 июн
- Российский болид BR03 показали у пространства русской тройки на ПМЭФ
- 2 июн
- Забота о природе: Башкортостан представил инсталляцию с говорящим деревом на ПМЭФ
Читайте также
64%
Нашли ошибку?