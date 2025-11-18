Кинолог указал на связанную с корги деталь в деле Усольцевых

Кинолог Уражевский: с Усольцевыми была собака, которая могла бы вывести из леса

Собаки корги, несмотря на внешний «домашний» вид, обладают рабочими качествами овчарок и могут использоваться для поиска людей. Пса именно такой породы взяла с собой в поход пропавшая семья Усольцевых. Об особенностях породы рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с Lenta.ru.

«Многие думают, что корги — это домашняя собачка. Но это на самом деле не так. Корги относятся к группе овчарок. Корги всегда использовались для выпаса коров. То есть это абсолютно рабочая собака. Им не страшна любая непогода, любой снег, любой ветер», — сказал эксперт.

Уражевский отметил, что непогода может быть опасна для данной породы только из-за их коротких лап. Однако, если снег не глубокий, то у корги проблем возникнуть не должно.

Тем не менее, Уражевский подчеркнул, что ситуация с Усольцевыми остается загадочной. Кинолог уточнил, что, если собака регулярно гуляет и общается с семьей, то ее можно обучить следопытству, так как у корги прекрасное обоняние. Потеряться эта порода практически не может.

«В данном случае были и горная местность, и обрывы. Могла быть какая-то трагедия. Но не нашли ни вещей, ни останков. Даже если, предположим, там была стая волков, еще кто-то, то останки были бы какие-то», — размышляет эксперт.

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — исчезла в конце сентября 2025 года во время пешего похода в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае. Несмотря на масштабные поиски с участием спасателей, волонтеров и полиции, ни одного следа пропавших обнаружено не было.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.