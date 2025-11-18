«Не давала мне дышать»: женщина годами душила сына подушками и убила его

Диана Кулманакова
О происходящем знала бабушка.

Женщина годами душила сына подушками и убила его в США

Фото: 5-tv.ru

Жительница американского штата Иллинойс годами душила семилетнего сына подушками, а затем убила ребенка. Об этом сообщает People со ссылкой на прокуратуру округа.

По данным следствия, полицейские приехали в дом после сообщения о том, что ребенок не дышит. В больнице врачи подтвердили смерть.

Из судебных документов следует, что задолго до трагедии мальчик жаловался родственникам на издевательства. Он говорил бабушке по отцовской линии, что мать прижимала к его лицу подушки и не давала дышать. Бабушка пыталась обратиться в Департамент по делам детей и семьи штата, но так и не смогла поговорить с сотрудниками.

«Она не давала мне дышать», — рассказывал ребенок.

В материалах дела указано, что попытки удушения и утопления происходили неоднократно, начиная с 2018 года. Позже следователи выяснили, что мать мальчика с 2020 года искала в интернете информацию криминального характера. Ее запросы содержали следующее: «Сколько времени занимает расследование после смерти ребенка» и «У меня были мысли об убийстве моего ребенка».

Мать признала вину, затем попыталась отозвать признание, однако суд все равно вынес приговор — 35 лет тюремного заключения. После освобождения женщину ждет трехлетний обязательный надзор.

