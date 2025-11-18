За десять лет в столице обновили фасады почти 80 зданий с угловым рустом

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

Для каждого такого строения разрабатывался уникальный ремонт с учетом особенностей.

Дома Москвы с угловым рустом

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За последние десять лет в Москве отреставрировали почти 80 домов, на фасадах которых есть угловой руст. Об этом сообщил портал mos.ru.

«В Москве за десять лет капитального ремонта полностью обновили фасады около 80 зданий, в облике которых угловой руст играет ключевую роль. Этот прием придает домам четкость, выразительность, графичность и основательность, подчеркивая изящные архитектурные контуры, ставшие гармоничной частью городского пейзажа», — говорится в материале.

На портале уточнили, что для каждого строения использовался индивидуальный подход: подбирались материалы и учитывались все архитектурные нюансы.

Одни из последних таких зданий, которые подверглись реставрации, стали три дома, возведенные еще в первой половине XX века в стиле неоклассицизм. Это семиэтажное здание по адресу улица Беговая, 17 корпус 1. Его построили в 1940 году. Еще одно здание с подобным декором стоит на улице Большая Якиманка, 25, но уже 1911 года сдачи, а затем дополнительно возвели надстройку в 1938-м. Третье строение можно найти по адресу улица Новопесчаная, дом 8, корпус 1. Оно появилось в 1950 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что завершилась реставрация Сытного двора усадьбы Коломенское.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 94.42
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:36
Учитель года стал преследователем: педагог писал 11-летней ученице любовные письма
12:30
Доктора Сеченовского университета первыми в РФ поставили пациенту «живую заплатку» на барабанной перепонке
12:24
За десять лет в столице обновили фасады почти 80 зданий с угловым рустом
12:21
«Несправедливая конкуренция»: Набиллуина об особых скидках на маркетплейсах
12:11
ВС РФ освободили населенные пункты Цегельное в Харьковской и Нечаевку в Днепропетровской областях
12:10
С Киркорова требуют взыскать 12 млн рублей по кредитному договору

Сейчас читают

Жесткая посадка пассажирского самолета в Конго попала на видео
«Бесконечно притягательно»: Чиповская сравнила произведения Достоевского и Толстого
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году