В Госдуме призвали изменить соцсистему после трагедии с обезглавленным мальчиком

Система защиты детей дала сбой, и виновны в этом все причастные службы. Об этом заявила депутат Госдумы Нина Останина в обращении к Life.ru.

Чудовищная трагедия в Балашихе, где шестилетний мальчик стал жертвой собственной матери, заставляет не только содрогнуться, но и задать вопрос: как такое стало возможным?

Парламентарий не скрывает своего возмущения.

«Здесь нарушена норма человеческая, — заявила Останина. — Мне кажется, что все, кто увидел эту леденящую душу информацию, пребывают в непонимании, почему врачи, психиатры, видевшие тяжелейшие заболевания у матери, не дали сигнал. Служба опеки? Комиссия по делам несовершеннолетних? Они должны были в органы власти сигнализировать, немедленно изолировать ребенка еще при первом вызове скорой».

Останина прямо возлагает ответственность на медицинских работников и органы опеки, указывая, что они обязаны были увидеть надвигающуюся беду. По ее мнению, в подобных случаях необходимо незамедлительно изымать детей из семей, где родители страдают опасными психическими заболеваниями, и ограничивать таких родителей в правах.

При этом она уточняет: изъятие не всегда означает детский дом. Опека может и должна передать ребенка ближайшим родственникам, если они готовы о нем заботиться.

Ключевым моментом в предотвращении подобных ужасов депутат видит пересмотр принципа врачебной тайны.

«Знаете, у нас же есть врачебная тайна, но есть и тысячи заболеваний, которые выходят за пределы. Эти люди же представляют социальную опасность для других людей, для третьих лиц», — пояснила она.

Останина настаивает на создании четкого алгоритма действий, где правоохранительные органы, опека и комиссия по делам несовершеннолетних будут работать согласованно. А начинаться все должно с сигнала от врача-психиатра, который обязан бить тревогу, когда видит реальную угрозу для жизни ребенка.

Подозреваемая в убийстве собственного сына, 31-летняя Елена Цуцкова, состояла на учете у психиатра и была наркозависимой. По данным следствия, она смешивала наркотики с таблетками от шизофрении и считала себя «ведьмой». Эта трагедия стала страшным сигналом: одних сочувственных вздохов мало, система защиты самых беззащитных требует немедленных и жестких реформ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что женщина годами душила сына подушками и в конце концов убила его.

