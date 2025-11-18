Пушилин сообщил об отсутствии электричества у 65% жителей ДНР после атаки ВСУ

Денис Пушилин: без электричества после атаки ВСУ остались 65% потребителей ДНР

В ходе атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическую инфраструктуру Донецкой Народной Республики (ДНР) без света остались около 65% жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

Чиновник провел оперативное заседание штаба по ликвидации последствий атаки противника. В совещании принял участие, в том числе, заместитель главы МЧС РФ Алексей Кострубицкий.

«Намечен план экстренных мер по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и воды населению», — уточнил Денис Пушилин.

По словам главы ДНР, в связи с непростой ситуацией в республике будут работать только те школы и детсады, в которых есть тепло. При этом Пушилин отметил, что, к сожалению, возможны веерные отключения электроэнергии. Поэтому уточнять информацию о графике работы нужно непосредственно в каждом учреждении.

«Профильные ведомства делают все возможное, чтобы восстановить подачу света», — заметил Пушилин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из-за атаки ВСУ повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС в ДНР. В результате обесточен ряд населенных пунктов.

