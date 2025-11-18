Из-за атаки ВСУ повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС в ДНР

Зуевская и Старобешевская ТЭС в Донецкой Народной Республике (ДНР) были повреждены в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В результате беспрецедентной атаки на энергосистему Республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции», — проинформировал Пушилин.

Глава региона также добавил, что профильные ведомства работают в экстренном режиме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что восемь беспилотников ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС 13 ноября. Все БПЛА были сбиты силами ПВО, но обломки повредили общие распределительные устройства.

Чтобы предотвратить дальнейшие атаки три энергоблока станции были временно выведены из эксплуатации. Однако уже к 11 утра следующего дня ремонтные работы завершили и АЭС вернулась к полноценному функционированию.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала СВО. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

