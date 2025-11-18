Актер Базинян назвал причину ухода танцоров Булановой

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Артист представился представителем Алены и Максима Алалыкиных и раскрыл детали истории.

Почему танцоры Татьяны Булановой ушли от нее — фото

Фото: Instagram*/bazinyantv

Актер Базинян: директор Булановой применил физическую силу к ее танцору

Танцоры заслуженной артистки России Татьяны Булановой ушли от певицы из-за того, что ее новый директор применил физическую силу. Об этом у себя в социальных сетях рассказал их актер Артур Базинян, который назвался представителем артистов.

«Мы не хотели поднимать эту тему из уважения и любви к Тане Булановой, однако в связи с распространением множества слухов, мы вынуждены раскрыть правду», — говорится в публикации.

По словам Базиняна, супруги Алена и Максим Алалыкины решили уйти от исполнительницы хитов «Не плач» и «Ясный мой свет» после того, как между ними и Сергеем — новым директором Булановой — произошел серьезный конфликт. В ходе него, как отметил актер, мужчина даже применил физическую силу по отношению к Алене.

«В ближайшее время предоставим подробную информацию», — заключил Артур.

Новый виток славы Татьяны Булановой связан как раз с ее танцорами. Однако часть коллектива, который работал с певицей почти четверть века, в итоге ушел от нее в самый разгар гастролей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Татьяна Буланова расстроена из-за своей славы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

