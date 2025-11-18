Родители заморили голодом трехлетнего сына из-за слов гадалки

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Женщина убедила отца и мать, что мальчик — демон.

Родители убили трехлетнего сына из-за гадалки в Австралии

Фото: 5-tv.ru

Daily Mail: Родители заморили голодом трехлетнего сына из-за слов гадалки

 

Родители заморили голодом своего трехлетнего сына после того, как гадалка убедила их, что он демон. Об этом сообщает Daily Mail.

Трехлетний мальчик умер от истощения и обезвоживания. Как показала экспертиза, ребенок весил всего семь килограммов. По данным следствия, мать и отец в течение длительного времени лишали его еды и жестоко обращались с ним.

Психологи, работавшие с семьей, установили у обоих расстройство личности с садистскими чертами. Следователи считают, что родители выполняли указания гадалки, уверявшей, будто в мальчике «живет демон», из-за которого семья испытывает финансовые трудности.

По заявлениям прокуратуры, ребенка изолировали от остальных родственников и лишали базовых условий для жизни. При этом трое других детей, включая сестру-близнеца погибшего мальчика, продолжали получать полноценное питание и уход.

Прокурор сообщил, что в полицию отец обратился лишь на следующий день после смерти ребенка. Мать объясняла следствию, что ребенок «чувствовал себя плохо» и «потерял аппетит».

Следователи указали, что за несколько дней до трагедии семья посещала кафе и фестиваль, оставляя мальчика дома. Этот факт усилил подозрения в преднамеренности действий родителей.

Пара была заключена под стражу по подозрению в убийстве с применением пыток и бездействия. По версии прокуратуры, они на протяжении недель — а возможно, и дольше — не обеспечивали ребенка необходимым количеством пищи и не обращались за медицинской помощью, несмотря на ухудшение его состояния. Им грозит пожизненное заключение.

Бабушка мальчика заявила журналистам, что «не верит» в вину сына и невестки, отмечая, что ребенок был болезненным. Следствие продолжает проверять еЕ показания.

