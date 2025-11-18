Спор в родительском чате перерос в драку с топором и битой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

Онлайн-конфликт неожиданно продолжился жесткой разборкой на улице.

К чему приводят конфликты в интернете

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Драка с топором и бейсбольной битой стала последствием перепалки в школьном родительском чате в городе Строителе Белгородской области. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, вечером 16 ноября двое мужчин решили выяснить отношения офлайн и встретились на улице Ленина. Один из них пришел на разборку с топором, другой вооружился бейсбольной битой. Столкновение завершилось травмами для обоих: один участник сразу был доставлен в больницу, второй позже самостоятельно обратился за медицинской помощью, у него диагностировали черепно-мозговую травму.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия и установила личности обоих мужчин. В ведомстве подчеркнули, что конфликт носил бытовой характер, но привел к серьезным последствиям. Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в правоохранительных органах допускают привлечение обоих участников к ответственности. Обоюдное причинение телесных повреждений означает, что каждый из мужчин будет отвечать перед законом за свои действия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 94.42
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:55
Турист в Китае случайно устроил пожар в древнем храме
18:40
Праздник для детей в больницах: как спасатели-Деды Морозы исполняют мечты
18:32
Карма прилетела? Том Круз прокомментировал развод своей бывшей жены
18:25
Гладков и Рюмин обсудили электроснабжение Белгородской области
18:25
Мэтры и юные звезды: ВЦИОМ назвал лучших российских актеров 2025 года
18:10
Его не существует? Как открыть детям правду про Деда Мороза

Сейчас читают

С Киркорова требуют взыскать 12 млн рублей по кредитному договору
«Время покажет»: Андрей Державин объяснил популярность душевных песен
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году