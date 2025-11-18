Спор в родительском чате перерос в драку с топором и битой

Драка с топором и бейсбольной битой стала последствием перепалки в школьном родительском чате в городе Строителе Белгородской области. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, вечером 16 ноября двое мужчин решили выяснить отношения офлайн и встретились на улице Ленина. Один из них пришел на разборку с топором, другой вооружился бейсбольной битой. Столкновение завершилось травмами для обоих: один участник сразу был доставлен в больницу, второй позже самостоятельно обратился за медицинской помощью, у него диагностировали черепно-мозговую травму.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия и установила личности обоих мужчин. В ведомстве подчеркнули, что конфликт носил бытовой характер, но привел к серьезным последствиям. Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в правоохранительных органах допускают привлечение обоих участников к ответственности. Обоюдное причинение телесных повреждений означает, что каждый из мужчин будет отвечать перед законом за свои действия.

