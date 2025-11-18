Глава «Росатома» сообщил о рекордных темпах строительства атомных ледоколов в РФ

В современной России строится рекордное количество атомных ледоколов. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» с участием президента России Владимира Путина.

«Такого количества ледоколов одновременно не строилось никогда, даже в самые тучные советские времена», — отметил Лихачев.

По его словам, в настоящее время в Арктике работают восемь атомных ледоколов, четыре из которых относятся к новому поколению. Еще четыре судна находятся в стадии строительства. Глава корпорации подчеркнул, что это подтверждает полный технологический суверенитет России в создании передовых реакторных установок для флота.

Лихачев также сообщил, что объем перевозок по Северному морскому пути в текущем году сопоставим с рекордом 2024 года.

«Растет активность в СМП, и есть много новых достижений. В первую очередь — рекорд по транзитным перевозкам, которые достигли 3,2 миллиона тонн», — сказал он.

По данным «Росатома», количество международных рейсов по СМП достигло 23 — в полтора раза больше, чем за весь 2024 год. Объем транзитных контейнерных грузов вырос в 2,6 раза и составил рекордные 400 тысяч тонн. Лихачев отметил, что в этом году был запущен первый в истории СМП международный регулярный контейнерный транзит: в сентябре из китайского порта Нинбо через Арктику прошел рейс с заходами в порты европейских стран.

Лихачев также подчеркнул, что перед корпорацией поставлена новая задача — создание транспортного коридора на основе Северного морского пути. Он охарактеризовал ее как «планетарного масштаба» и отметил, что ее реализация укрепит лидерство России в Арктике и заложит основу логистического суверенитета страны.

