«О, она закроется»: бывший муж Маркл сделал прогноз о ее браке с принцем Гарри

Бывший муж герцогини Сассекской Меган Маркл сделал жестокое предсказание о браке принца Гарри. Об этом сообщает Mirror.

Как бывший супруг отреагировал на роман Меган и Гарри

До встречи с принцем Гарри Меган Маркл была замужем за американским продюсером Тревором Энгельсоном. Пара прожила в браке несколько лет и рассталась в 2014 году. После развода Энгельсон предпочитал не обсуждать личную жизнь бывшей жены.

Однако, как рассказала его знакомая Бетенни Франкель, в 2016 году продюсер неожиданно резко отреагировал на новость о романе Меган с Гарри. По словам Бетенни, она написала Тревору, увидев снимки пары, и спросила, действительно ли это его бывшая.

После подтверждения Франкель поинтересовалась, собирается ли Меган «закрыться» — то есть уйти от публичности и вступить в серьезные отношения. На это, по ее словам, Энгельсон ответил тремя словами: «О, она закроется». Позже он добавил: «Она согласится выйти за него замуж» — и действительно, Меган приняла предложение принца в ноябре 2017 года.

Новая семья и жизнь Энгельсона

После развода продюсер женился на диетологе Трейси Керланд. У пары родились трое детей — две дочери и сын. Энгельсон ведет закрытую жизнь и крайне редко упоминает прошлые отношения с Меган.

Как начиналась история Меган и Тревора

По данным биографа Эндрю Мортона, автора книги «Меган: голливудская принцесса», будущие супруги познакомились в баре в период, когда актриса только начинала карьеру. Позже она получила роль в сериале «Форс-мажоры», съемки которого проходили в Нью-Йорке и Канаде. Это означало, что после свадьбы паре пришлось бы жить на расстоянии.

Свадьба состоялась в 2011 году. Подружка невесты рассказывала Мортону, что молодожены сами написали свои клятвы, а церемония была «очень трогательной». Но вскоре после торжества Меган улетела на съемки, и в отношениях начали появляться проблемы.

Разрыв, который стал неожиданностью

Меган объявила о расставании летом 2013 года. Развод был оформлен год спустя. По словам Мортона, для Энгельсона решение бывшей жены стало полной неожиданностью. Автор отмечает, что друзья продюсера описывали его состояние как «ощущение, будто к подошве ботинка прилипло что-то неприятное».

