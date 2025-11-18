Путин с теплотой вспоминает встречу в Китае с Си Цзиньпином

Дарья Корзина
По словам президента РФ, все договоренности, достигнутые с китайским лидером, всегда исполняются.

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Президент России Владимир Путин с теплотой вспоминает общение с председателем КНР Си Цзиньпином во время своего последнего визита в Китай. Об этом он заявил на встрече с делегацией из Китая.

«С теплотой вспоминаю и свое пребывание в этом замечательном, красивом и современном китайском городе (в Тяньцзине. — Прим. ред.), а также обстоятельное общение с моим другом, с председателем Си Цзиньпином», — отметил президент.

Российский лидер подчеркнул, что все договоренности, достигнутые с китайским лидером, всегда исполняются, и попросил передать ему привет.

Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении российско-китайских отношений, основанных на всестороннем партнерстве и стратегическом взаимодействии. Он также отметил успешное завершение саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.

Визит Путина в Пекин состоялся 2 сентября, когда прошла трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии. В ходе переговоров Си Цзиньпин охарактеризовал Путина как давнего друга, отметив, что сотрудничество между Россией и Китаем является образцом добрососедских отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отношения России и Китая переживают наилучший период в истории.

