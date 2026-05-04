Путин поручил создать рабочую группу по ядерным технологиям в медицине

Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать межведомственную рабочую группу для развития и внедрения ядерных технологий в области медицины. Документ опубликован на сайте Кремля 2 мая.

Новая структура будет координировать работу в рамках Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований. В нее привлекут представителей Минздрава, Минпромторга, Минобрнауки, Российской академии наук, госкорпорации «Росатом» и НИЦ «Курчатовский институт».

10 апреля, Путин в поздравлении с 80-летием Российского федерального ядерного центра в Сарове отмечал, что там созданы уникальные разработки не только для оборонки, энергетики и транспорта, но и для ядерной медицины, а также для освоения Арктики, Мирового океана и космоса.

