Путин поручил создать рабочую группу по ядерным технологиям в медицине

Борис Сатаров
В нее войдут представители Минздрава, РАН, «Росатома» и Курчатовского института.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать межведомственную рабочую группу для развития и внедрения ядерных технологий в области медицины. Документ опубликован на сайте Кремля 2 мая.

Новая структура будет координировать работу в рамках Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований. В нее привлекут представителей Минздрава, Минпромторга, Минобрнауки, Российской академии наук, госкорпорации «Росатом» и НИЦ «Курчатовский институт».

10 апреля, Путин в поздравлении с 80-летием Российского федерального ядерного центра в Сарове отмечал, что там созданы уникальные разработки не только для оборонки, энергетики и транспорта, но и для ядерной медицины, а также для освоения Арктики, Мирового океана и космоса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин утвердил закон, регулирующий применение в предвыборной агитации образов и голосов людей, сгенерированных искусственным интеллектом. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, использование ИИ-копий голоса или внешности гражданина в агитационных материалах допускается исключительно с его письменного согласия, причем сам человек должен быть совершеннолетним. Закон также разрешает избирательным объединениям и самим кандидатам применять цифровые образы для агитации, в том числе на изображениях с неопределенным кругом лиц.

Отдельное требование введено для лиц, имеющих статус иностранных агентов: если в агитации задействованы их голос или изображение, такие материалы в обязательном порядке должны сопровождаться специальной пометкой.

Путин поручил создать рабочую группу по ядерным технологиям в медицине
