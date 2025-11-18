На «Балтийском заводе» заложили новый атомный ледокол «Сталинград»

Даже погода не смогла помешать важному мероприятию на «Балтийском заводе». Там состоялась торжественная церемония закладки нового атомного ледокола. Ему присвоено имя «Сталинград», в честь героической обороны города во время Великой Отечественной войны. Судно этого проекта стало уже седьмым в серии. Мировая история таких примеров не знает. В церемонии по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко расскажет, как все прошло.

Триколор на борту и величественный красно-белый силуэт статуи «Родина-мать». Закладную доску на одну из первых секций нового ледокола-гиганта устанавливают с разрешения президента.

«Уверен, что новый ледокол „Сталинград“ будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа. Его способности ставить перед собой и воплощать перед собой самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжелые времена», — отметил президент России Владимир Путин.

Ровно 83 года назад, 19 ноября 1942-го, началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. Операция «Уран» стала переломным моментом Великой Отечественной войны.

«Сталинград — родина Победы. Мы нигде не отступали, громили врага, не жалея ни сил, ни жизни», — сказали почетные жители Волгограда, представители Совета ветеранов Волгограда Александр Струков и Хельви Латту.

Ветераны Сталинграда привезли особенный подарок: капсулу с землей с Мамаева Кургана. Отныне она всегда будет на борту ледокола. На церемонию приехал и участник той самой Сталинградской битвы — Павел Петрович Винокуров. Ему 102 года.

«Пусть этот атомный ледокол „Сталинград“ также стойко и мужественно прокладывает путь в Северном Ледовитом океане. Держите курс. И помните: за вами Россия!» — сказал участник Сталинградской битвы Павел Винокуров.

Завершить строительство ледокола «Сталинград» планируют к 2030 году. Всего в серию проекта 22220 входят семь атомоходов, самых больших и самых мощных в мире. Длина «Сталинграда» — 173 метра, ширина — 34 метра, и целых два атомных «сердца». Такие ледоколы есть только у России, это обеспечивает нашей стране уникальное конкурентное преимущество в Арктике. На Северном морском пути уже работают восемь гигантов: половина — «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия» — нового проекта.

Еще два атомных ледокола сейчас возводятся на «Балтийском заводе». «Чукотка» готов на 70%, он уже на достроечной набережной. Формируется корпус атомохода «Ленинград», он готов на 20%.

Воплощение передовых наработок отечественного судостроения. Этим атомоходам нипочем суровые арктические волны. Они мощные, проходят льды толщиной до трех метров.

«Он позволяет прокладывать морской путь широтой 40 метров. Это позволяет и танкерам, и сухогрузам за ледоколом проходить беспрепятственно», — рассказал руководитель проекта СУАЛ «Сталинград» «Балтийского завода» ОСК Иван Братцев.

И универсальные: переменная осадка позволяет ледоколам этого проекта перемещаться не только по Северному морскому пути, но и по мелководным участкам Енисея и Обской губы.

«Мы строим самую большую в истории нашей страны и мира серию из семи ледоколов. Мы вышли на ритмичную работу и существенно сократили срок строительства атомных ледоколов с семи до пяти лет», — сказал генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Андрей Пучков.

Все это играет решающую роль в обеспечении устойчивого и круглогодичного судоходства на Северном морском пути — кратчайшем маршруте из Европы в Азию. Но планы «Росатома» идут куда дальше.

«Задача — перейти от терминов и параметров развития Северного морского пути к развитию терминов трансарктического транспортного коридора. То есть говорить не только о российской магистрали, эффективной и безопасной, а говорить о глобальном транспортном пути планетарного масштаба», — отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

И это наглядное подтверждение: стратегия Российской Федерации в Арктике рассчитана на десятилетия.

