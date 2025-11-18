Путин заявил о намерениях отменить визы для туристов из Китая в ближайшее время

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 27 0

Глава государства назвал эту меру взрывным ростом для отношений стран.

Когда отменят визы между РФ и Китаем

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент России Владимир Путин пообещал ввести безвизовый режим для граждан Китая в ближайшее время во время встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном 18 ноября.

«С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики. Это будет на мой взгляд определенным таким хорошим положительным взрывом развития наших отношений», — сказал российский лидер.

Путин также подчеркнул что страны продолжат развивать торговые отношения и выведут партнерство на новый качественный уровень. Он отдельно отметил важность технологического сотрудничества между двумя государствами.

«Укреплению технологической основы будет способствовать реализация широкого перечня отраслевых совместных проектов в энергетике промышленности космосе сельском хозяйстве», — заявил президент России.

Изначально о введении безвизового режима для граждан РФ с обычным загранпаспортом до 30 дней Китай объявил 2 сентября. После этого Министерство иностранных дел России запросило у Пекина дополнительные разъяснения об условиях въезда в рамках нового порядка.

Уже на следующий день, 3 сентября, Владимир Путин публично заверил что Россия ответит КНР взаимностью на этот шаг.

