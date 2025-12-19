«Не надо „ля-ля“»: Прохор Шаляпин ответил на советы Николая Картозии

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 59 0

Певец посоветовал всем брать пример с него.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прохор Шаляпин ответил на советы Николая Картозии и вспомнил Леди Гагу

Певец Прохор Шаляпин посоветовал всем брать с него пример. Об этом любимец женской аудитории заявил корреспонденту 5-tv.ru на съемках новогоднего шоу «VK под Шубой 4».

Артист не стал слушать советов генерального продюсера канала «Пятница!» Николая Картозия, который ранее разобрал медийный образ Прохора и назвал его «фриком». Экс-участник «Фабрики звезд» напомнил, что своего звездного успеха он добился самостоятельно, выбравшись «из низов».

«Я к своему успеху пришел сам, не надо, как говорится, „ля-ля“. Со стороны может быть какие-то советы я мог бы принять, но в целом, знаете, это выглядит так „вот там то-се“. Ты любого ведущего убери со своего канала, лиши финансирования этой программы, и все. И чем он будет заниматься? А я несмотря ни на что, несмотря ни на кого, сумел добраться до людей. Понимаете, это нонсенс! Это им у меня надо учиться, а не мне у них <…>. Из низов, как я, без денег, попробуйте, друзья, попробуйте», — поделился артист.

Шоумен также посоветовал Картозии разбирать тех телеведущих, с которыми тот непосредственно работает бок о бок на протяжении многих лет.

«Это, конечно, неэтично с его стороны, потому что я никакого отношения к Николаю не имею. У него огромное количество его проектов, его телеведущих, которых он десять лет ведет на своих каналах. Вот мне кажется, их надо разбирать, но, как мы видим, они не очень-то интересны стране», — отметил певец.

По словам Шаляпина, если бы у него были такие финансовые возможности, как у телепродюсера, то он бы давно уже спел дуэтом со звездой мирового уровня.

«Я Николаю говорю, что, с теми деньгами, которые у него были, я давно бы уже давно с Леди Гагой дуэтом пел», — резюмировал Прохор.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Николай Картозия признался в симпатии к ведущей программы «Натальная карта» Олесе Иванченко.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.03
-0.35 94.25
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:12
Дубай затопило, а в Саудовской Аравии метель: отдых туристов под угрозой
8:00
«Не надо „ля-ля“»: Прохор Шаляпин ответил на советы Николая Картозии
7:44
В России создадут страховку для гарантированной оплаты обучения в вузе
7:30
Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил опорник боевиков. Лучшее видео из зоны СВО
7:09
Несколько частных домов получили повреждения в Таганроге при атаке дронов ВСУ
7:09
«Самое сильное оружие»: Лукашенко высказался о роли Мелании Трамп в политике

Сейчас читают

Лидеры ЕС согласовали финансирование Киева на €90 млрд в 2026–2027 годах
Библейское знамение? Кроваво-красное море в Персидском заливе испугало верующих
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026