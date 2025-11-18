Минтранс сообщил о готовности возобновить работу южных аэропортов России

Министерство транспорта России 18 ноября заявило о возможности возобновления работы аэропортов на юге страны, которые с 2022 года были закрыты для обеспечения безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы готовы. Если такие решения будут приниматься органами, которые отвечают за безопасность, то мы достаточно оперативно решаем», — отметил глава Минтранса Андрей Никитин.

В настоящее время ограничена работа аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону и Симферополе. Ограничения были введены для обеспечения безопасности воздушного движения в регионах.

Ранее после снятия ограничений уже начали выполняться рейсы в аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара. Решение о возобновлении работы остальных южных аэропортов позволит увеличить число авиасообщений и восстановить транспортную доступность регионов.

