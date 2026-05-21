«Сугубо личное»: актрисе Екатерина Волковой удалили опухоль

Проблему нашли случайно, болезнь протекала бессимптомно.

Российская актриса Екатерина Волкова пережила хирургическое вмешательство по удалению опухоли. Об этом артистка сама рассказала в личном Telegram-канале.

«Операция позади, все прошло штатно, как и говорили врачи. Чувствую себя нормально. Новообразование удалили, детали опущу, это сугубо личное, как-никак», — поделилась она.

По признанию Волковой, патологию выявили абсолютно случайно во время медицинского осмотра. Никаких тревожных сигналов организм не подавал, однако диагностика показала нарушения сразу в нескольких точках. Артистка отметила, что, хотя ситуация оказалась контролируемой, деструктивные процессы в теле уже активно шли.

Сразу после операции Волкова записала эмоциональное обращение к поклонницам. Она настоятельно рекомендовала женщинам не пренебрегать профилактикой и держать руку на пульсе: раз в год посещать гинеколога, делать УЗИ молочных желез и органов малого таза, а также сдавать базовые анализы. Актриса добавила, что в нынешних реалиях недуги прогрессируют куда стремительнее, поэтому регулярные походы к врачам — уже не просто совет, а суровая необходимость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волкову уволили из Театра комедии — худрук счел ее слишком взрослой для юных героинь репертуара и предложил завершить сотрудничество.

