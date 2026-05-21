Выручка VK в первом квартале превысила 37 миллиардов рублей

Борис Сатаров
Компания отчиталась о росте выручки, прибыли и аудитории, а также снизила долг на 20 миллиардов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

VK представила финансовые результаты за первый квартал 2026 года. Выручка выросла на 6% год к году и достигла 37,6 миллиарда рублей. EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) увеличилась на 27% — до 6,4 миллиарда рублей. Чистый долг на конец апреля сократился на 20 миллиардов (на 25%) — до 62 миллиардов рублей.

Самый заметный рост показали направления: VK Tech (+59% до 4,3 миллиарда рублей), образовательные сервисы для детей (+23% до 2,5 миллиарда) и in-stream видеореклама (+28% до 2,1 миллиарда).

Аудитория сервисов VK продолжает расти: средняя дневная аудитория достигла 87,8 миллиона пользователей (прирост на 9 миллионов год к году). Время, проведенное в сервисах, увеличилось на 29%. Один пользователь в среднем проводит в экосистеме около 80 минут в день, используя два продукта.

VK повысила прогноз на 2026 год и ожидает EBITDA более 24 миллиардов рублей.

